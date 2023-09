Ky është Elgert Gjoni, një nga personat e arrestuar në kuadër të operacionit Tempulli.

I riu është mbajtur për një kohë të gjatë nën vëzhgim nga antidroga e Tiranës pasi siguronte kanabis nga Kanadaja, e sillte në Shqipëri dhe më pas e shiste kryesisht në zonën e Unazës së Re dhe jo vetëm.

Kanabisi ishte i një cilësie të lartë dhe kishte efektë më të forta se kanabisi normal, për shkak se rritej me llampa të fuqishme në Kanada.

Efektivët e policisë për arrestimin e Gjonit kane bere blerje të stimuluara, pasi i riu përdorte edhe rrjetet sociale si Instagram për tu lidhur me klientët.

Nga përgjimet rezultoi se një pako e vogel e lëndës që ai sillte nga Kanadaja me postë e shkonte deri në 300 euro.

Në përgjime ndër të tjera Elgert Gjoni shfaqet duke komunikuar me një nga blerësit e identifikuar me emrin Enea. Ky i fundit i kërkon një dozë droge. Blerësi madje i shprehet Gjonit se kanabisi është i fortë dhe nuk dëshiron që të vdesë dhe më pas bien dakort për një lloj tjetër lëndë narkotike.

Pikërisht këto përgjime dhe komunikimet në Instagram janë shfrytëzuar nga policia e Tiranës për të arrestuar të riun.

Përgjimet:

Elgert Gjoni: Nga cila

Enea: Nga ato pra.

Elgert Gjoni: Nga ato konservattt? Enea: Konservat e peshkut.

Elgert Gjoni: Po të folim me atë bosin tjetër o xhi. Enea: Jo më të paktën naj 30 tshe ca me the ti mu?

Elgert Gjoni: Si 30 tshe konserva? Ato jan do pako të zeze

Enea: Ato që më tregove në foto o burr ca kishte apo se m

Elgert Gjoni: Po e di o xhi, që kush është 30 tshja o xhi.

Enea: Po dhe kjo e mirë ishte.

Elgert Gjoni: Është 3.5 (tre pikë pesë) gramë 30 tshja qic vlla se nuk I kam hy kot këtij muhabeti për 300 euro.

– Enea: 300 euro?

Elgert Gjoni: Po.

Enea: ca është kjo?

Elgert Gjoni: Rabi më i frikshëm që ekszisto

Enea: Jo mor shok se sdu me vdek unë.

Elgert Gjoni: Jo nuk vdes se ta jep do lloj efektesh që nu 30 tshe o xhi, është 3.5 gramshe dhe ajo qia robt e pëlqe

Enea: Atë do mor unë me kismet nga e premtja..