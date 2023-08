Një nënë britanike e burgosur pasi udhëtoi në Siri për t’iu bashkuar ISIS-it vazhdon ‘transformimin’ e saj që filloi pas lirimit të saj dhe ndan ‘recetat’ e suksesit në TikTok.

Influencuesja aspirante Tarina Shakil së fundmi u tha ndjekësve të saj në platformën popullore se “dështimi nuk e tremb atë” dhe se ajo është e vendosur të arrijë gjithçka që ka ëndërruar gjithmonë. Xhihadistja Towie (siç quhet në mediat në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të dashurisë së saj për shfaqjet e realitetit si The Only Way Is Essex ) postoi një video këtë javë duke përshkruar mentalitetin që ajo beson se duhet të ketë për të pasur sukses.

Shakil ka thënë për vendimin e saj për t’iu bashkuar ISIS-it se ishte një gabim i madh për të cilin ajo është thellësisht penduar dhe ka pohuar se është shfrytëzuar nga njerëz që ka takuar në internet. Drejtësia britanike e shpalli atë fajtore në vitin 2016 për bashkim me ISIS-in dhe inkurajimin e terrorizmit përmes aktivitetit të saj në internet dhe e dënoi me 6 vjet burg pasi provat e paraqitura në gjyq treguan se ajo “mbetej e rrezikshme”.

Pas lirimit me kusht në vitin 2018, 34-vjeçarja gradualisht filloi të bëhej më aktive në rrjetet sociale, duke dhënë fillimisht këshilla për modën dhe stilin në Instagram dhe më pas duke postuar një sërë përmbajtjesh në TikTok.

Shumica e videove që ajo ngarkon në TikTok janë realizuar në MB, por ka edhe disa postime nga udhëtimet e saj në qytetet evropiane si Milano dhe Barcelona.

Në postimet e saj, ish-xhihadistja këshillon ndjekësit e saj që të jenë të vendosur dhe të mos dorëzohen kurrë për të arritur qëllimet e tyre. Ajo jep këshilla stili edhe për meshkujt.

Shakil ishte 26 vjeç kur i tha familjes se do të largohej me djalin e saj të vogël për pushime në Turqi në vitin 2014. Duke përdorur paratë e kredisë studentore për të financuar udhëtimin e saj, ajo kaloi kufirin e vendit në Siri dhe u nis për në Raqqa, bastioni i atëhershëm i terroristëve. Gjatë qëndrimit të saj në Siri ajo u fotografua e veshur me burka dhe një AK-47 në dorë, por edhe me një kapuç të ISIS me djalin e saj të vogël.

Former ISIS recruit Tareena Shakil retells what happened in the aftermath of fleeing Syria, three months after joining the Islamic State group. #ThisMorning pic.twitter.com/7GZNspX9bZ — This Morning (@thismorning) February 7, 2023

Me postime në Twitter, ajo inkurajoi të tjerët të luftojnë në luftën e shenjtë xhihadiste.

Shakil u arrestua pasi mbërriti në aeroportin Heathrow me një fluturim nga Turqia në vitin 2015. Ajo fillimisht pohoi para policisë dhe anëtarëve të jurisë në gjyqin e saj se ishte rrëmbyer dhe detyruar të paraqitej si anëtare e ISIS. Megjithatë, gënjeshtrat e saj nuk u besuan nga drejtësia britanike, e cila vendosi se ajo i ishte bashkuar organizatës me vullnetin e saj dhe se madje ishte gati të bëhej “dëshmore”.

Hetuesit besojnë se ajo u martua me një xhihadist në Siri, por gjërat nuk shkuan ashtu siç priste në martesën e saj./m.j