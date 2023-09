Juristi Romeo Kara ka zbardhur për herë të parë provat përvëluese që do fundosin kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ish-kryeministrin Sali Berisha dhe disa personazhe të tjerë “VIP” për aferën “CEZ-DIA”.

Kreu i SPAK, Altin Dumani paralajmëroi dy ditë më parë se shumë shpejt do të kemi lajme të bujshme në lidhje me aferën “CEZ-DIA”, pasi Prokuroria e Posaçme do të fillojë me “prerjen e kokave”. I pari që rrezikon arrestimin është ish-presidenti Ilir Meta, i cili u thirr për herë të parë më 22 shkurt të vitit 2023 brenda Prokurorisë së Posaçme dhe u pyet për tre orë.

Ai dyshohet se ai është përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash, duke gllabëruar paratë e qytetarëve shqiptarë gjatë kohës kur kreu aktual i PL ka qenë ministër i Ekonomisë në qeverinë “Berisha 2” gjatë viteve 2009-2011. Por sa i takon kësaj megaafere dje ka folur edhe juristi Kara, i cili gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”, ka paralajmëruar tërmet për këtë skandal”, ku nëse hetohet me themel nga SPAK, sipas tij, çifti Meta-Berisha janë vetëm një hap larg burgut.

“Mendoj se SPAK-u i ka të gjitha mundësitë, provat e faktet që këtë çështje ta çojë për gjykim pranë Gjykatës se Posaçme, prandaj e vlerësoj real optimizmin e z.Dumani në lidhje me zhvillimet e mëtejshme. Në rast të dërgimit të çështjes për gjykim, shanset që Meta, Berisha, Ismailaj, Nepravishta, Roman, Hejsek dhe Pleskash të shpallen fajtor për shpërdorim detyre, ndikim të paligjshëm, vjedhje nëpërmjet korrupsionit dhe pastrimit të parave janë të shumta.

Nëse çështja do të hetohet dhe gjykohet rigorozisht konform ligjit, fakteve dhe provave, besoj se edhe Berisha do përballet me ligjin, pasi ka pasur dijeni për veprimet e paligjshme të Metës, por nuk i ka kallëzuar ato.

Mjafton të kujtojmë deklaratën e tij në Parlamentin shqiptar në shtator të vitit 2015, kur ai deklaroi se, Meta ka udhëtuar në Pragë me Ismailajn i paautorizuar për të negociuar me drejtuesit e CEZ-it atje lidhur me kontratën e mbledhjes së borxheve të CEZ-it nga DIA.

Kam bindjen e plotë se, ai ka pasur dijeni për këtë afere në kohë reale dhe ka konsumuar së paku mosveprime me pasoja të dëmshme për ekonominë publike. Nuk është çudi që ai të ketë pasur edhe një rol akoma me aktiv në këtë aferë”, deklaroi ai.

Më tej juristi Romeo Kara ka treguar për gazetën “SOT”, se kush janë provat dhe dëshmitarët që e rrezikojnë kreun e PL, Ilir Meta sa i takon aferës “CEZ-DIA”.

“Disa nga provat janë: dëshmitë e Jozef Hejsekut dhe Elvis Matajt, ku ata konfirmojnë se kemi të bëjmë me një afere, përfshirjen e Ilir Metës dhe Sali Berishës nëpërmjet delfinit të tyre Kastriot Ismailaj, udhëtimi i Metës në Pragë së bashku me Ismailajn, vendimet e ERE-s nën ndikimin e Metës, të cilat favorizonin CEZ-in si dhe intervistën e gruas së Ismailajt e cila pa ekuivok deklaron se Ilir Meta i ka bërë presion Ismailajt që ai të trysnonte drejtuesit e CEZ-it për t’i dhënë atij një shumë të madhe parash në këmbim të vendimit të ERE-s të dalë nën ndikimin e tij. Ka edhe mjaft prova të tjera për të cilat po rezervohem që t’i them, meqenëse procesi i hetimit është në zhvillim e sipër”, u shpreh ai.

Ndërkohë zoti Kara foli edhe për Kastriot Ismailaj, i vetmi i ndëshkuar për aferën CEZ-DIA, i cili është liruar pak ditë më parë nga burgu.

“Padyshim. Një largim i mundshëm i tij nga Shqipëria, vullnetarisht apo nën presion, mund ta komplikojë çështjen në favor të Ilir Metës, prandaj SPAKU-un e shoh të detyruar që të veprojë pa vonesë”, nënvizoi juristi i njohur, Romeo Kara për gazetën “SOT”.