Një banakier dhe kamarier që i shërbyen vrasësit dhe informatorëve por edhe viktimës Ardian Nikulaj, ishin po aq te vlefshëm sa edhe teknologjia e kamerave dhe ADN për të orientuar hetuesit mbi dyshimet e tyre.

Ata treguan për një klient të shqetësuar dhe që fliste anglisht dhe që më pas doli se ishte informatori i cili sinjalizoi portugezin për të vrarë.

Në fashikullin hetimor që Top Channel disponon, përmendet se ditën kur u vra Nikulaj, kamarieri shpjegon se i kishte tërhequr vëmendjen një i huaj, i cili komunikonte anglisht dhe porosiste birra’.

“Më bëri përshtypje pasi personi në fjalë kryente lëvizje të dyshimta dhe fliste në telefon dhe nuk ishte i qetë”, deklarojnë dy dëshmitarët okulare.

Ky person i shqetësuar, që më pas u identifikua si Herry Simpson dyshohet se njoftoi vrasësin Ruben Saraiva, i cili pas dështimit të tre vëzhguesve të mëparshëm ia doli mbanë të jepte informacionin e duhur për Ardian Nikulajn. Pas vrasjes së tij, portugezi Saraiva u largua me motor, kurse Simson la në mes lojën e bilardos dhe pasi mori taksi iku nga Shqipëria përmes aeroportit.

Edhe dëshmitari A.K. tregon se si tre orë para krimit, portugezi që qarkullonte me motorin me targa të huaja duke i ofruar 2 mijë lekë të reja, i kërkoi karburant duke i thënë “ten lekë” që do të thoshte dhjetë lekë. “E kuptova“, thotë dëshmitari që donte 10 mijë lekë karburant benzine dhe më pas i ktheva kusurin./m.j