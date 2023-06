“Rezultati i mirë duke pasur parasysh që është viti i tretë në opozitë dhe projeksionet e kundërshtarëve tanë ishin që PDS do të binte në 10%, por ne ishim të sigurt te funksionaliteti i strukturës sonë dhe ishte rezultat i kënaqshëm pavarësisht se kemi dalë forcë e dytë. PDS doli me skuadër të re ishte fushata e parë në këtë format dhe rezultat relativisht i mirë. PDS ka në fokus politikën euroatlantike dhe dihet se çfarë politikash e ligjesh do të mbështesim në parlament. Ajo që është e rëndësishme është që për të realizuar anëtarësimin e në BE na duhet qëndrueshmëri poltike dhe shumicë e qëndrueshme në parlament për të përshpejtuar procesin e vendimmarrjes dhe zbatimin e reformave, sipas metodologjisë së rishikuar. Ajo që përsëris dihet se cili është pozicioni dhe programi politik parazgjedhor dhe i partisë i PDS. Jemi qendër majtas, do të mbështesim ato ligje që përputhen me qëllimet tona, por duke mos dalë nga kursi euroatlantik i Malit të Zi”.