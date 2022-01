Deputeti demokrat Kreshnik Çollaku u shpreh se në 8 janar ka pasur momente shumë të rrezikshme dhe se nëse policia do vononte 7-8 minuta do të kishte viktima.

Sipas tij, kjo histori përplasjeje në PD nuk do të mbarojë shpejt dhe se kjo ndodhi do të lidhur edhe me situatën në Ballkan.

“Nuk mund të barazohet i dhunuari me dhunuesit. Atë ditë kemi qenë me disa persona brenda selisë së PD-së. Ne ishim në mbledhje brenda godinës, sigurisht që kur fillon dhuna dikush reagon. Brenda selisë në 8 janar ka pasur momente shumë të rrezikshme. Nëse policia do vononte 7-8 minuta do të kishte viktima brenda godinës”, u shpreh ai për Ora News.

