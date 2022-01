Departamenti i Thesarit në SHBA ka ndërmarrë sanksione të nivelit të dytë ndaj 6 individëve dhe një kompanie, duke mos i lejuar të kryejnë aktivitet ekonomik me vende të tjera për shkak se këto vende që do pranojnë të kryejnë aktivitet ekonomik me ta do të përballen me pasoja.

Mes të sanksionuarve është një shtetas rus, si edhe një kompani ruse. Ndërsa 5 personat e tjerë që janë sanksionuar nga Depratamenti i Thesarit janë nga Koreja e Veriut.

NJOFTIMI

Individët e mëposhtëm janë shtuar në listën SDN të OFAC:

1.ALAR, Roman Anatolyevich, Moskë, Rusi; 17 janar 1973; kombësia Rusia; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214; Pasaporta 719869648 (Rusi) skadon më 25 qershor 2022 (individuale) [NPWMD].

2.CHOE, Myong Hyon (a.k.a. CH’OE, Myo’ng-hyo’n), Vladivostok, Rusi; DOB 20 janar 1966; kombësia Kore, Veri; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214; Pasaporta 836210034 (Korea, Veri) e lëshuar më 26 Prill 2016 skadon më 26 Prill 2021 (individuale) [NPËMD] (Lidhur me: AKADEMIA E DYTË E SHKENCAVE NATYRORE).

3.KANG, Chol Hak (Koreanisht: 강절학) (a.k.a. KANG, Ch’o’l-hak), Shenyang, Kinë; DOB 06 shtator 1962; kombësia Kore, Veri; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214 (individual) [NPWMD] (Lidhur me: AKADEMIA E DYTË E SHKENCAVE NATYRORE).

3.KIM, Song Hun (a.k.a. KIM, So’ng-hun), Shenyang, Kinë; DOB 10 Prill 1978; kombësia Kore, Veri; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214; Pasaporta 745235023 (Korea, Veri) (individuale) [NPËMD] (Lidhur me: AKADEMIA E DYTË E SHKENCAVE NATYRORE).

4.O, Yong Ho, Moskë, Rusi; DOB 25 dhjetor 1961; kombësia Kore, Veri; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214; Pasaporta 108410041 (Korea, Veri) e lëshuar më 13 tetor 2018 skadon më 13 tetor 2023 (individuale) [NPËMD].

5.PYON, Kwang Chol (a.k.a. PYO’N, Këang-ch’o’l), Dalian, Kinë; DOB 16 shtator 1964; kombësia Kore, Veri; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214 (individual) [NPËMD] (Lidhur me: AKADEMIA E DYTË E SHKENCAVE NATYRORE).

6.SIM, Kwang Sok (a.k.a. SIM, Këang-so’k), Dalian, Kinë; DOB 16 shtator 1971; kombësia Kore, Veri; Gjinia mashkull; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214; Pasaporta 745120331 (Korea, Veri) e lëshuar më 19 Mars 2015 skadon më 19 Mars 2020 (individuale) [NPËMD] (Lidhur me: AKADEMIA E DYTË E SHKENCAVE NATYRORE).

7.Njësia e mëposhtme është shtuar në listën SDN të OFAC:

PARSEK SH.PK, Sh. Entuziastov D. 54, Che 0 POM.VII CH K 9, Moskë 111123, Rusi; Sanksione te nivelit shtese: Rregulloret e Sanksioneve të Koresë së Veriut, nenet 510.201 dhe 510.210; Transaksionet e ndaluara për personat në pronësi ose të kontrolluar nga institucionet financiare të SHBA: Rregulloret e sanksioneve të Koresë së Veriut seksioni 510.214; Nr. ID e taksave 7714789249 (Rusi); Numri i kompanisë 62817585 (Rusi); Numri i regjistrimit 1097746565366 (Rusi) [NPwMD]./m.j