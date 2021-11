Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi e ka cilësuar si blof nismën e Sali Berishës për të mbledhur Kuvendin Kombëtar. Sipas tij, ish-kryeministri nuk ka mundur të mbledhë firmat e 1/4 të anëtarëve të Kuvendit.

Teksa Berisha ka deklaruar se formularët do të hapen vetëm në 11 dhjetor për të ruajtur fshehtësinë, Bardhi tha se demokratët nuk mund të mbyllen në kasafortë. Gjithashtu numri dy i demokratëve, theksoi se kryetari i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka, të cilit firmat i kanë mbërritur në zyrë nuk ka asnjë lidhje me këtë proces.

“E keni dëgjuar kakofoninë e shifrave. Në fakt e vërteta është që procedura e ndjekur tregon që ka qenë e gjitha blof dhe nuk është arritur të mblidhet ¼ e firmave. Nuk ka Kuvend. Ku mund ti verifikojë firmat? Sekretari është institucioni që ka për detyrë të merret me3 organizimin e partisë. Ju keni ndjekur dhjetëra Kuvende të PD. Kuvend ka më shumë se 7600 anëtarë dhe do të duhet që të firmosin ¼ ed anëtarëve më pas vijon procesi në të gjithë institucionet, prandaj edhe statuti ka parashikuar një muaj kohë. Nuk mbyllen demokratët në kasafortë. PD nuk vepron me nëse. Nuk mundemi që për hallet e Berishës të shpikimin një statut të ri. Berisha e njeh shumë mirë Statutin e PD, dhe e di që ajo që është propozuar sot nuk ka asnjë lidhje me rregullat e PD. Nëse 1/4 kërkojnë thirrje e Kuvendit do të duhet të depozitohet kërkesa e tyre në institucionet statusore të PD. Kryetari i këshillit Kombëtar nuk ka asnjë lidhje me këtë procedurë. Berisha e njeh mirë statutin, ajo që është bërë sot nuk ka asnjë lidhje. Unë mbledh firmat vetë, i verifikoj vetë, votoj vetë dhe i numëroj vetë na kujton kohën e atij që demokratët e rrëzuar para 30 vitesh,” tha Berisha.

