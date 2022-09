Në dhjetëvjeçarin e fundit Kina ka shënuar një përmirësim të dukshëm të situates ekologjike në vend, perms zbatimit të politikave në drejtim të zhvillimit të gjelbër. Si kanë ndodhur këto ndryshime?

Kina ka përjetuar “ndryshime gjithëpërfshirëse, historike dhe transformuese” në mjedisin e saj në dekadën e fundit, falë përpjekjeve të paprecedentë për të promovuar qytetërimin ekologjik nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës me presidentin Xi Jinping në thelbin e saj, tha Ministri i Ekologjisë dhe Mjedisit Huang Runqiu .

“Vendi ka bërë mrekulli të jashtëzakonshme në përmirësimin ekologjik dhe zhvillimin e gjelbër,” tha ai në një konferencë shtypi të organizuar të enjten nga Departamenti i Publicitetit i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës.

Qytetërimi ekologjik është një koncept i promovuar nga Xi për një zhvillim të ekuilibruar dhe të qëndrueshëm që përmban bashkëjetesë harmonike midis njerëzimit dhe natyrës.

“Kombi ka qenë në rrugën e zhvillimit që siguron rritje të prodhimit, standarde më të larta jetese dhe ekosisteme të shëndetshme. Ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në ndërtimin e një ‘Kine të bukur’.”

Kina ka qenë vendi me përparimin më të shpejtë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, vuri në dukje Huang.

74 qytetet kryesore ku monitorimi i PM2.5 ( grimcave me diametër 2.5 mikrometra ose më pak) filloi në 2013 dhe deri tani dendësia mesatare vjetore e tyre e ndotësve me rreziqe shëndetësore është ulur me 56 për qind , tha ai.

Kina shtriu monitorimin e PM2.5 në të 338 qytetet mbi nivelin e prefekturës në të gjithë vendin në vitin 2015.

Vitin e kaluar, përqendrimi mesatar i PM2.5 në të gjithë vendin ishte 30 mikrogramë për metër kub, krahasuar me 46 mcg për metër kub në vitin 2015, vazhdoi ministri.

Ai nënvizoi veçanërisht përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë së ajrit në kryeqytet.

Duke mbajtur një foto të yjeve të marra nga një ndërtesë në Qytetin e Ndaluar në plan të parë, ai tha: “Për të pasur sukses në marrjen e një fotoje të tillë, duhet të ketë cilësi jashtëzakonisht të lartë ajri dhe transparencë. Kështu, kjo foto është një pasqyrim i vërtetë i përmirësimi i cilësisë së ajrit në Pekin vitet e fundit.

“Tani qielli blu i mbushur me re të bardha është bërë diçka shumë normale. Nuk është më një luks,” tha ai.

Huang tha se arritja ndodhi pas përpjekjeve të vazhdueshme për të transformuar strukturën e konsumit të energjisë, industrisë dhe transportit.

Në dekadën e fundit, tha ai, rreth dy të tretat e rritjes së konsumit të energjisë në vend është përmbushur nga energjia e pastër.

Ai gjithashtu vuri në dukje përparim të dukshëm në kontrollin e konsumit të qymyrit gjatë asaj kohe, duke thënë se numri i kaldajave dhe furrave me qymyr ka rënë nga 500,000 në 100,000 dhe mbi 27 milionë familje rurale në Kinën veriore i kanë thënë lamtumirën qymyrit si një burim për ngrohje në dimër.

Ministri përmendi kontrollin e ndotjes së ujit si një nga fushat e tjera kryesore ku ka pasur arritje të dukshme.

Vendi ka zhdukur në thelb trupat ujorë të zinj dhe me erë të keqe që ekzistonin në 295 qytete të mëdha, tha ai. Të theksuara më parë si probleme mjedisore të spikatura nga banorët, shumë prej trupave ujorë janë shndërruar në pamje të bukura.

“Gjatë periudhës së Planit të 13-të Pesëvjeçar (2016-2020), Kina ndërtoi 99,000 kilometra rrjet të ri tubash të ujërave të zeza, më shumë se dyfishi i gjatësisë së ekuatorit”, tha ai.

Huang u zotua për përpjekje të pandërprera për të përmirësuar më tej cilësinë mjedisore të vendit.

Pavarësisht përmirësimit të madh, cilësia mjedisore në vend mbetet në nivel të mesëm dhe të ulët, tha ai. Ka ende boshllëqe midis cilësisë aktuale dhe nevojave gjithnjë në rritje të njerëzve për një mjedis më të mirë jetese.

