Kreu i nismës ‘Thurje’ Endrit Shabani ishte i ftuar këtë të hënë në Euronews Albania, ku u shpreh se mënyra sesi është administratuar Shqipëria prej 10 vitesh nga kryeministri Rama ngjason me mënyrën se si Vladimir Putini ka udhëhequr Rusinë.

Ky koment nuk u prit mirë nga deputeti socialist, Arben Pëllumbi i cili i tha Shabanit se nëse çfarë ai tha do të ishte e vërtetë, ai do të ishte në burg tashmë. Sipas Pëllumbit, nuk ka ngjashmëri të Ramës me Putinin sa kohë që opozita në Shqipëri është e lirë të dalë e të flasë në çdo media.

Pjesë nga debati:

Endrit Shabani: Po ta shikosh Shqipërinë që drejton Edi Rama prej 10 vitesh dhe Rusinë e Putinit, do shohësh që Shqipëria sot në drejtimin e Edi Ramës, i ngjan më shumë administrimit që i bën Putini se ç’bën një vend demokratik si Franca, Italia, SHBA. pra duhet parë në kontekst e gjitha kjo. Këtu hajduti thërret kapni hajdutin. këta janë në një nivel. është shumë interesante ironia që këta i marrin lekët Rusisë për të dalë në foto me presidentin Amerikan dhe t’i thonë popullit jemi pro perëndimor.

Arben Pëllumbi: Zoti Shabani më vjen keq për logjikën që përdorët, por po të ishte Rama si Putini ti do ishe në burg tani, siç ndodh në Rusi.

Endrit Shabani: Pra po më kërcënoni dhe me burg tani!

Arben Pëllumbi: Për sa kohë e gjithë opozita del në çdolloj media, e flet si të dojë, unë nuk e shikojë këtë ngjashmërinë e fortë që thoni ju./m.j