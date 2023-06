Ervin Salianji: Më jep fjalën…

Nasip Naço: Ja kam dhënë zonjës fjalën dhe kur të mbarojë ajo do flasësh.

Ervin Salianji: Më lër të shpjegoj..

Nasip Naço: E latë me dyer të mbyllura, le të shpjegojë zonja…Seanca do vazhdojë me dyer të mbyllura.

Ervin Salianji: Më jep fjalën mua…

Nasip Naço: 3 minuta shpjegim zonja dhe pastaj do vazhdojë.

Ervin Salianji: Nuk e bëni ju si ju do qejfi. Më jep fjalën këtu, hape.

Nasip Naço: Po jo mo…

Ervin Salianji: Hape se do ta…

Nasip Naço: Ti kujton se më lëviz ndonjë qerpik mua?

Ervin Salianji: Po ti kujton se…. po mirë pra s’ke për të bërë mbledhje. S’ke për të bërë mbledhje pra. Shko bëje në sallë tjetër. Me kë talleni ju këtu? Ç’a e dini?

Nasip Naço: 5 minuta pushim, seanca do vazhdojë me ata që kanë certifikatë sigurie në përputhje me ligjin. Nuk e shkel ligjin. Unë personalisht nuk e shkel. Kështu që 5 minuta pushim, kush nuk ka certifikatë ju lutem duhet të largohet nga salla.

/f.stafa