Liza Gjika, e cila është numeorologe ka thënë se data e lindjes bashkë me ditën dhe vitin flasin shumë për njeriun.

Ajo shtoi se vajzat deri në moshën 35-vjeç ecin me këtë numër ndiqen nga karakteri dhe energjia e tij.

Për të bërë këtë përllogaritje duhet të mbledhim ditën e lindjes, muajt dhe vitit që të gjejmë numrin tonë përkatës.

“Llogaritja bëhet në këto forma. Kemi një datë lindje. Data shkon me ditën. Data muaji dhe viti flasin shumë me njeriun. Një tjetër komponent është emri. Të gjitha këto i mbledhim. Numri i parë i datëlindjes së individit është numri i shpirtit dhe numrat e fundit që dali n duke i mbeldhur të gjitha bashkë këto, na del numri i të ardhmes tonë. Njeriu që në hapin e parë deri në 35-vjecc femrat ecin bashkë me këtë numrin dhe ndiqen në karakterin e këtij numri dhe energjinë që ka ky numër.

Në 35-vjeç stopojmë dhe ndjekim rrugën e të ardhmes, numrin e fundit që na den nga mbledhja e datës së lindjes, muajt dhe vitit”, tha ajo.