Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, ka shpërndarë një mesazh në lidhje me 110 vjetrorin e krijimit të Policisë së Shtetit.

Në reagimin e tij Çuçi shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që kanë kontribuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.

Ai vlerëson punën e Policisë së Shtetit dhe nënvizon se vetëm gjatë vitit 2022 pati 30% vrasje më pak.

MESAZHI I MINISTRIT TË BRENDSHËM

Në këtë ditëlindje të organizatës që u krijua më pak se dy muaj nga themelimi i shtetit shqiptar, përulemi me respekt para të gjithë kontribuesve të saj ndër vite dhe ndaj dëshmorëve që ranë në krye të detyrës. Mirënjohje për shërbimin dinjitoz që keni bërë e po bëni për rendin e sigurinë publike, për të garantuar jetën dhe pronën e qytetarëve.

Sot Policia e Shtetit është një ndër institucionet më të besuara në vend dhe pavarësisht se krahasimet me të shkuarën janë si nata me ditën, sot është koha që ne të matemi me të ardhmen dhe të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet tona për të bërë një kapërcim epokal. Lamë pas një vit ku falë punës së Policisë së Shtetit, Shqipëria pati 30% më pak vrasje dhe 13.5% më pak aksidente rrugore.

Rritja e pagave me 15% për punonjësit e Policisë së Shtetit, por edhe përfshirja në ndihmën e Pakos së Madhe, përbëjnë një mbështetje të konsiderueshme për zerimin e ndikimit të inflacionit të luftës në familjet e tyre. Sot kemi një Polici moderne që qaset si shërbim ndaj qytetarëve dhe vizioni ynë është të vijojmë transformimin përmes investimeve në teknologji. Gëzuar 110 vjetorin.

