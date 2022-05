Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi dhe kryebashkiaku Erion Veliaj ishin sot në zyrat e Gjendjes Civile në Njësinë Nr.8 në Tiranë për të parë nga afër mbylljen e sporteleve fizike pas kalimit të shërbimeve online prej datës 1 maj. Në total tha ministri janë rreth 95% e shërbimeve qeveritare që jepen online në portalin e-Albania.

“Ndër shërbimet publike kryesore janë gjithashtu edhe 8 shërbime të Gjendjes Civile që kanë kaluar online. Disa shërbime specifike jepen ende në sportelet fizike sepse e kërkon ligji dhe duhet të zbatojmë detyrimin ligjor. Siç e shihni që prej 1 majit këto korridore janë bosh. Ndërkohë që këtu paradite ishte plot me njerëz që vinin për shërbime. Ishte një kohë e humbur. Sot shërbimet merren nga celulari apo kompjuteri”, tha ministri Çuçi.

Më tej ai ai tregoi se po punohet për të kaluar gjithashtu online edhe pjesën e shërbimeve qe ofrohen nga bashkitë në të gjithë vendin.

“Bashkërisht do të fillojmë punën shumë shpejt sepse ashtu si bëmë me shërbimet e qeverisë qëndrore do të kalojmë me shërbimet vendore në të gjithë vendin. Kjo do të jetë një sipërmarrje shumë e rëndësishme për të lehtësuar qytetarin totalisht nga koha që harxhon në zyrat e shtetit”, theksoi Ministri i Brendshëm.

/a.r