Çollaku shkruan se nuk do të lejojë asnjë demokrat apo grup individësh të kryejnë akte dhune duke shtuar se asnjë demokrat nuk meriton të dhunohet qoftë me fjalë apo me akte. Më tej ai e konsideron të turpshme klimën e dhunës së krijuar mes njëri-tjetrit, brenda të të njëjtit kamp. Ai flet edhe për vijën e kuqe mes demokratëve nëse do të ketë dhunë.

Postimi i plotë:

Si nje ish student dhjetori, si antar dhe deputet i PD ne Parlamentin e Shqiperise

Deklaroj se do te refuzoj, cdo individ apo grup individesh qe nxit apo ushtron dhune ndaj dhe nje demokrati te vetem.

Ne kemi cdo mundesi te bashkejetojme edhe permes mendimeve te ndryshme, ne kemi cdo mundesi qe cdo mosmarreveshje ta zgjidhim ne menyre te qyteteruar, asnje demokrat nuk meriton te dhunohet as me fjale e as me akte.

Kjo klime dhune ndaj njeri tjetrit eshte e Turpshme.

Kercenimet per dhunime te selise nga ish perdorues te pak javeve me pare te atyre zyrave eshte e Padinjitetshme.

Kjo klime mes demokrateve eshte nje sherbim i pamerituar per pushtetin e Edi Rames.

Per sa me takon personalisht,perdorimi i dhunes verbale apo fizike dhe nxitja e saj karshi cdo demokrati do te jete nje Vije e Kuqe ndarse me kedo ,qofte veteran qofte i sapo zbritur ne oborr te PD.