Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur për protestën që do të zhvillohet nesër para selisë së PD-së.

I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse Basha nuk del nga PD, Berisha tha se do ta shoqërojnë butësisht.

“Nëse Basha nuk del nga selia? Do ta shoqërojnë butësisht. Ai do të dalë butësisht. Do shoqërohet butësisht”, tha Berisha i ftuar në një studio televizive.

g.kosovari