Në fund të tremujorit të parë 2023, Produkti i Brendshëm Bruto sipas parashikime vjetore të Ministrisë së Ministrisë së Financave rezulton 2.176 trilionë lekë, me rritje prej thuasje 2% krahasuar me fundin e vitit 2022. E krahasuar me vitin 2021, Produkti i Brendshëm Bruto do të rritet me 17.2% sipas parashikimeve vjetore të Ministrisë së Financave.