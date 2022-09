Flamujt janë valëvitur në gjysmështizë që prej ditës së djeshme në Britani, në të gjitha ndërtesat qeveritare dhe shërbimet publike, si dhe në pallate, pas shpalljes së vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth.

Qytetarët britanikë jashtë Pallatit Buckingham qanë kur zyrtarët vendosën një njoftim që konfirmonte vdekjen e mbretëreshës në portat prej hekuri të shtëpisë së mbretëreshës në Londër dhe vendosën dhjetëra buqeta shumëngjyrëshe te portat.

Tashmë kanë filluar përgatitjet për funeralin e Mbretëreshës Elizabeth dhe sipas protokollit Mbretëria e Bashkuar hyn në një periudhë zie 10-ditore. Për shkak se Mbretëresha Elizabeth vdiq në Skoci, operacioni Unicorn pritet të zbatohet për të transportuar trupin në Londër.

Parlamenti është mbledhur në në mesditë dhe deputetët do të bëjnë nderime për Mbretëreshën. Gjithashtu në mesditë kanë rënë kambanat në nderim të Mbretëreshës në Ëestminster Abbey, Katedralen e Shën Palit dhe Kështjellën Ëindsor. Rreth orës 13:00, 96 të shtëna topi janë dëgjuar në të gjithë vendin që mbretëroi Elisabeth për mbi 70 vite.

Mbreti i ri i Britanisë së Madhe Charles III dhe bashkëshortja e tij Kamila kanë lënë Kështjellën Balmoral dhe janë nisur drejt Londrës, ku monarku i ri pritet që t’i drejtohet kombit me një fjalim. Mbreti Çarls III do t’i drejtohet kombit me një deklaratë televizive në orën 18:00, ndërsa Parlamenti pritet të kryejë homazhe sot dhe nesër para se të shtyhen punimet për dhjetë ditë.

Ndërkohë ndeshjet sportive të planifikuara janë anuluar për një vendim të dytë, duke përfshirë ndeshjet e futbollit në Ligën e Futbollit anglez si dhe ligën e Futbollit në Irlandën e Veriut. Garat me kuaj u ndërprenë, ndërsa loja e së premtes në ndeshjen testuese mes Anglisë dhe Afrikës së Jugut u anulua. Shfaqjet teatrore në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar pritet të vazhdojnë, duke mbajtur një minutë heshtje. Ceremonia e ndarjes së çmimit Mercury Music Prize u anulua të enjten në mbrëmje. Dhe festivali i muzikës klasike me famë botërore BBC Proms anuloi shfaqjen për sot dhe Natën e fundit të Proms të shtunën më 10 shtator, si shenjë respekti për Mbretëreshën.

Mbretëresha Elizabeth II, monarkja më jetëgjatë e Mbretërisë së Bashkuar, ndërroi jetë dje në moshën 96-vjeçare. Ajo vdiq në mënyrë paqësore në Kalanë Balmoral të enjten pasdite, tha Buckingham Palace. I biri i saj, 73 vjeçari Charles, u bë automatikisht mbret i Mbretërisë së Bashkuar dhe kreu i shtetit për 14 territore të tjera, përfshirë Australinë, Kanadanë dhe Zelandën e Re. Ai do të njihet si Mbreti Charles III . Bashkëshortja e tij, Camilla, do të njihet si Mbretëresha Bashkëshorte.Në një deklaratë, Charles e quajti vdekjen e nënës së tij “një moment trishtimi të jashtëzakonshëm për mua dhe të gjithë anëtarët e familjes sime”. Pritet që Charles të shpallet zyrtarisht Mbret të shtunën. Kjo do të ndodhë në Pallatin St James në Londër, përballë një organi ceremonial të njohur si Këshilli i Aderimit.

/e.d