Në mbrëmjen pas spektaklit, ku banorët dolën në oborr për të shijuar këngët që u luajtën nga dy Dj e njohur Pm dhe Dagz, Kiara foli me Kristin dhe Oltën, për tu sqaruar lidhur me argumentin që ata dhanë, për lojën që ajo po bën në shtëpi.

Kiara po ashtu u shpreh te Olta, se që prej 3 muajsh ka diçka që po e mban të fshehtë.

Kiara: E kam pak se ngaqë jam përshtatur këtu 3 muaj, dhe më tremb realiteti jashtë. Është një sfidë për momentin, por që do më kalojë. Kam shumë e shumë gjëra që nuk do kenë rëndësinë ti diskutojmë jashtë dhe do ta kuptosh…

Olta: Jashtë Luizi nuk më ndan dot nga ty….

Kiara: Dhe do ta kuptosh që kam që tre muaj që diçka e kam mbajt përbrenda.

Olta: Kam përshtypjen që e di

Kiara: Jo nuk e di, se se kemi folur./m.j