Në emisionin ‘Kontrast’ në Report Tv, duke komentuar situatën në PD, gazetari Carlo Bollino u shpreh se rruga ligjore është në favor të Bashës. Bollino u shpreh se vendimi i marrë në Kuvendin e datës 18 dhjetor nga Basha, rrëzon vendimin e parë të marrë në 11 dhjetor nga Berisha.

Ai tha se Berisha është non grata dhe si i tillë, është automatikisht i përjashtuar për të marrë drejtimin e partisë.

“Rruga ligjore është në favor të Bashës. Kuvendi i dytë e ka anuluar të gjithë vendimmarrjen e kuvendit të pare. Berisha edhe mund ta ketë shkarkuar Bashën, por vendimi i fundit është 18 dhjetori që e rrëzon atë të 11 dhjetorit. Sipas Kuvendit të fundit “non grata” nuk mund ta marrë drejtimin, kështu që Berisha automatikisht është i përjashtuar. Sepse mund të ketë dy lider, por nuk ka dy Kuvende brenda PD-së, dhe i fundit prevalon mbi gjithë të tjerët. Kur shikojmë që deputetët nuk mund të futen fizikisht në zyrat e partisë së tyre, kjo është një përcarje e thellë pasi tregon që ata janë përjashtuar nga partia,”- u shpreh Bollino në ‘Kontrast’.

Lidhur me krizën në Partinë Demokratike dhe protestën e organizuar nga Berisha për ditën e nesërme, Bollino u shpreh se në fund të ditës të dyja palët do të shpallin fitoren dhe kriza do të vazhdojë. Sipas Bollinos, rruga për të marrë drejtimin e partisë nuk kalon nëpërmjet pushtimit të selisë së saj.

“Në protestën e parë të organzuar nga Berisha nuk ishin as 1 mijë vetë. Por oborri i selisë është i vogël dhe nesër Berisha edhe mund ta mbushë dhe në fund të protestës do të thotë se ishte madhështore. Unë nuk besoj se do të arrijnë në zyrën e Bashës. Gjithsesi, në fund ata do shpallin fitoren, Basha gjithashtu do të shpallë fitoren, dhe do të vazhdojë kriza. Pse as Berisha nuk tërhiqet, as Basha nuk dorëhiqet”- u shpreh Bollino në ‘Kontrast’.

Ai u shpreh gjithashtu se Basha dhe Berisha duke sulmuar njeri-tjetrin vetëshkatërrohen.

“Unë mendoj se Basha nuk mund të dale i pastër nga kjo betejë pasi historiku i tij është i lidhur me Berishën. Në çdo aferë ishin bashkë. Argita Berisha, Jamarbër Malltezi, kunati i Lulzim Bashës dhe gruaja e tij, ishin bashkë. Basha nuk ishte ‘ishull’, ishte bashkë me Berishën. Pra Basha duke shkatërruar Berishën, vetëshkatërrohet, por e njëjta gjë po bëhet edhe nga Berisha. Ata po shkatërrojnë bashkë Partinë Demokratike: për fat të mirë të vendit nuk mund ta asgjesojnë popullin opozitar, që është ai që mbetet”- u shpreh Carlo Bollino në ‘Kontrast’.

/b.h