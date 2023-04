Kristi dhe Jori nuk ndalojnë me skenat komike dhe ngacmimet mes tyre. Jori e ngacmon në lidhje me “merakun” e Kristit ndaj papastërtisë dhe nazet me ushqimin.

Pjesë nga biseda:

Kristi: S’jam burrë?

Jori: Po burrë me manikyr!

Kristi: Ça?

Jori: Kur bën “uh, che schifo”. Ik ore, ti duhet të hash nga toka!

Kristi: Po po të ngacmoj moj…

Jori: Po po, bën “ O zot, uhh, uhhh”, “Ah jo”! Na merre me dorë edhe haje!

Kristi: Sa vdes për mua ti…