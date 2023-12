Deputeti demokrat Flamur Noka nga studioja e emisionit “Ora Betit” në “Ora News” i bëri thirrje shqiptarëve që t’i bashkohen opozitës në protestën e së enjtes para Parlamentit.

“Ne jemi këtu ashtu siç bëmë në vitin 1990 për të oërmbysur një regjim kriminal që ua kishte pirë gjakun shqiptarëve dhe e njëjta situatë është edhe sot, kundër një regjimi kriminal.

Pra, nuk jemi për veten tonë, pasi ne po sakrifikojmë gjithçka për një kauzë që ka të bëjë me të drejtën e demokracisë. Mosbindja civile kështu nis, me protesta të vogla për të mos e lënë pushtetin të qetë, por do të vazhdojë në të gjithë Shqipërinë. Ashtu u bë edhe në 2021-n me 100 – 200 veta, pastaj u bënë lumë.

Sot grupi parlamentar është tërësisht i bashkuar në gjithçka.

Ndryshe nga ai i mëparshmi ky është një monizëm kriminal, narko-regjim ndaj Shqipëria po vuan. Likuidimi i opozitës po ndodh, por nuk do ta lejojme”, theksoi ndër të tjera deputeti demokrat Flamur Noka.

/f.s