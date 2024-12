Regjimi i Bashar al-Assad ka lidhje të ngushta historike me Britaninë e Madhe, të cilat grupet opozitare besojnë se janë përdorur për të anashkaluar sanksionet për vite me radhë dhe do të financojnë mërgimin e familjes.

Gruaja e presidentit Assad, Asma, 49 vjeçe, është vajza e Fawaz Akhras, një kardiolog konsulent dhe Sahar, një diplomate në ambasadën siriane.

Familja e saj ende zotëron një shtëpi luksoze në perëndim të Londrës, ku Asma u rrit.

Që nga fillimi i luftës civile në Siri, zona është bërë gjithashtu shtëpia e një komuniteti të madh të refugjatëve myslimanë sunitë që u larguan nga regjimi i Asadit.

Asma e quajti veten Emma ndërsa ishte nxënëse në shkollën e mesme Twyford Church of England në Acton, përpara se të merrte nivelet A në Kolegjin privat Queen’s në Marylebone. Pas përfundimit të një diplome në shkenca kompjuterike në King’s College në Londër, ajo iu bashkua Deutsche Bank dhe më vonë JP Morgan, duke punuar në Nju Jork, Paris dhe Londër.

Ajo u takua me partnerin e saj gjatë pushimeve të fëmijërisë në Siri, por ata u njohën më mirë kur ai u transferua në Londër në 1992 për t’u trajnuar si okulist në Spitalin Western Eye.

Assad u kthye papritur në Damask pas vdekjes së vëllait të tij të madh, Basselit, në një aksident me makinë në vitin 1994. Ai trashëgoi diktaturën kur babai i tyre, Hafez, vdiq në qershor 2000.

Çifti u martuan gjashtë muaj më vonë dhe tani kanë tre fëmijë.

/a.r