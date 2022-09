Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja për shitjen e karburanteve.

Çmimi tavan i shitjes me pakicë i naftës do të jetë 223 lekë/litri.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë 194 lekë/litri.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, do jetë 78 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 66 lekë/litër për automjetet.

Sipas Bordit të Transparencës, vendimet janë si rezultat i levizjes së çmimeve në bursën Platts Mediteran.

