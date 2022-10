Roland Bejko, sekretar i PD, e sheh tentativën e grupit parlamentar të PD si tentativë për të mos përsëritur një 6 mars të dytë dhe jo negociata për bashkim.

I ftuar në Rtv Ora me gazetaren Beti Njuma ai thotë se problemet që i mbajnë larg dy palët janë aty dhe ato përmblidhen në një emër të vetëm: Sali Berisha.

Bejko: Nuk janë negociata për bashkim, e sqaroi dhe Bardhi që është i ngarkuar nga grupi parlamentar i PD, do të jenë bisedime me atë që Berisha e ka nxjerrë si përfaqësuesin e vet për të biseduar me palët dhe ky do jetë Paloka. Se çfarë do të dalë pas bisedimeve do ta shohim. Do të shkohet në negociatat për unifikimin e qëndrimit për nxjerrjen e një kandidati të përbashkët apo jo.Nuk bëhet fjalë fare për bashkim në këtë rast sepse ato që na ndajnë janë po aty, problemi është po aty, arsyet pse u ndamë janë po aty. Ai është zoti Berisha, i shpallur non grata, i refuzuar nga perëndimi, i izoluar totalisht dhe në mendimin tonë dhe në mënyrën si e ka marrë institucionin e PD është ai që është. E ka marrë me forcë, me dhunë verbale dhe fizike.

E ndërsa pesha elektorale duket se anon nga Rithemelimi, ai nuk ndan këtë qëndrim.

Megjithatë ai thotë se mundi dhe sakrifica e demokratëve ndër vite e kapërcen zotin Berisha.

Bejko: Por ajo ne na bën të na dhimbset mundimi dhe sakrifica e demokratëve ndër vite e kapërcen zotin Berisha dhe ne duam që armikun e përbashkët me demokratët, Berisha nuk e di kë ka, ne kemi Edi Ramën, në kuptimin e kundërshtarit politik.Nuk e di nëse është për Berishën, në analizën time qënia e zotit Berisha në krye të PD e ndihmon Ramën për të qëndruar në pushtet. Nuk është sekret, dihet që Sali Berisha është i refuzuar në të gjitha sondazhet./m.j