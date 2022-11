Një ditë pas ngjarjes së rëndë të vrasjes së çiftit shqiptar në Itali, mësohen detaje të reja rreth çiftit. Kunati i Flonino Mërkurit, ka treguar detaje të tjera në lidhje me ngjarjen e rëndë ku Mërkuru mbeti i vrarë bashkë me partneren e tij Vera Myrtaj. Ai ka treguar se Flonino nuk e kishte takuar më parë ish-bashkëshortin e Verës.

Ai ishte takuar pak para ngjarjes së rëndë me të dhe ajo nuk i kishte shfaqur ndonjë shqetësim. Ai shprehet se në momentin kur kanë shkuar në shtëpinë e çiftit aty kishte mbërritur ambulanca për të marrë trupat dhe Policia. Duke folur për emisionin ‘Me Zemër të Hapur’ ai rrëfeu se ish-bashkëshorti kishte një vit që nuk i afrohej banesës së tyre.

Pjesë nga biseda:

Pyetje: Mineverja i kishte thënë gjë Floninos?

Kunati i Flonino Mërkurit: Jo, Flonino nuk e kishte parë kurrë ish-bashkëshortin, nuk kanë pasur përballje. Para se të ndodhte ngjarja nuk i ka shprehur gjë Floninos. Kishin pirë kafe, ishin takuar. Ai kishte ardhur dhe e kishte marrë 2-3 orë para se të ndodhte krimi. Ai e kishte menduar, por nuk kishte shfaqur asnjë një lloj shqetësimi. Ne nuk dimë gjë, nuk kemi parë gjë. Vetëm Flonino, të ëmën nuk e kishte parë. Ajo na njoftoi dhe ne kur shkuar kishte shkuar policia dhe ambulanca.

Pyetje: Vera nuk ka treguar asgjë ndryshe?

Kunati i Flonino Mërkurit: Jo asnjë gjë.

Pyetje: Po me Floninon kishte folur diçka Martina?

Kunati i Flonino Mërkurit: Jo nuk kishte asgjë. Kishte rreth 1 vit që nuk jepte asnjë shenjë. Ai nuk duhet të afrohej afër banesës, por Vera e bënte vetëm për vajzat sepse e kishin baba. Muajin e fundit mesa duket e kishte menduar diçka të tillë, filloi t’i joshte me lekë. Vironi punonte në ndërtim.

Pyetje: Po Flonino punonte?

Kunati i Flonino Mërkurit: Po punonim bashkë, nuk kishim fare kontakt me atë. Punonim bashkë ne në ndërtim. Ne e dimë mentalitetin e shqiptarëve se si janë, por askujt nuk ia urojmë këtë.

Në origjinën e krimit, sipas të gjitha gjasave do të ishte paaftësia e ish-bashkëshortit për të pranuar përfundimin e marrëdhënies sentimentale. Vera dhe ish-bashkëshorti i saj nuk jetonin së bashku për pesë vjet dhe ajo po përpiqej të rindërtonte jetën e saj me partnerin e ri. Vrasja e dyfishtë, në rikonstruksionin e bërë nga Prokuroria Publike e Venecias, është projektuar me kujdes të përpiktë. Karabollaj priti që vajza e tij e madhe 15-vjeçare të dilte nga shtëpia me miqtë për të shkruar në klub, më pas e mori vajzën 13-vjeçare dhe e solli në banesën ku ai banonte pas ndarjes. Më pas ai shkoi në banesën që dikur ishte shtëpia e tij për të eliminuar ish-bashkëshorten dhe partnerin e saj. Të dy u vranë me goditje të shumta thike, të shkaktuara me egërsi vende të ndryshme të tropit. Pastaj burri shkoi në magazinën ku punonte dhe u vetëvar. Pranë tij asgjë me shkrim për të shpjeguar arsyet e gjithë ngjarjes.

/s.f