Dhjetëra persona morën pjesë në një marshim në Parkun Lafayette përpara Shtëpisë së Bardhë për të nderuar dhe kujtuar presidentin Joe Biden që të mbajë premtimin e tij për të liruar të burgosurit për kanabis.

Në duar ata mbanin një cigare të dredhur hashashi të gjatë mbi 15 metra.

Muajin e kaluar, presidenti amerikan vendosi të falë qindra të dënuar për kanabis, vendim nga i cili preken më shumë se 6500 persona në nivel federal. Me marrjen e faljes, kjo kategori të dënuarish nuk do të pengohen kur aplikojnë për një punë ose përpiqen të marrin me qira një apartament.

/a.r