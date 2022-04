Duke iu përgjigjur qëndrimit të presidentit amerikan Joe Biden i cili ka akuzuar Vladimir Putinin për krime lufte për masakrat në qytetin e Buchas, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka deklaruar se Perëndimi ka probleme me ndërgjegjen e vet.

“Refuzimi i Perëndimit për të biseduar me Rusinë nuk do të prodhojë asgjë të mirë dhe nuk do të na çojë askund” tha Lavrov, duke shtuar se “Rusia është e hapur për një komunikim të ndershëm me vendet perëndimore.”

Rusia do të mbajë një konferencë për mediat në Këshillin e Sigurimit për të trajtuar akuzat rreth rolit të saj në situatën në Bucha.

