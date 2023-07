Rakip Suli është betuar këtë të mërkurë, duke nisur detyrën në mandatin e dytë si kryebashkiak i qytetit të Kamzës. Fillimisht ceremonia nisi me konstituimin e Këshillit Bashkiak në Kamëz.

E pranishme në ceremoni ishte dhe kryetarja e Kuvendit, Lindita Nikolla, e cila përgëzoi kryetarin e Bashkisë Kamëz për mandatin e dytë.

Gjatë fjalës së tij pas betimit, Suli u shpreh se Bashkia Kamëz do të jetë institucioni i qytetarëve dhe secili do të jetë i njëjtë dhe do të marrë shërbimin e duhur. Gjithashtu, theksoi se investimet do të vijojnë në shkolla, rrugë e në shumë drejtime tjera.

“Betimi i sotëm është një procedurë formale e ligjore, ndërsa betimi moral, fjala e nderit për të përmbushur gjithçka kam premtuar, zotohem që do t’i mbaj deri në fund. Në mbështetje të qytetarëve, kthyem shpresën tek bashkia, udhëhoqëm me shembullin duke mos i ndarë qytetarët në të majtë e në të djathtë.”

Pas konstituimit, Rakip Suli së bashku me mbështetësit e tij ju drejtuan zyrës ndërsa premtoi se Kamza do të jetë qytet model dhe falenderoi çdo qytetar për votat dhe besimin e dhënë.

