Sali Berisha: Nëse një ambasdor bën tre mbledhje në gjykata për një javë, e bën vetëm se Edi Rama është hajdut se kjo s’mund të ndodhë kurrë. Kjo s’është as në kodin e as në ligjet e saj. E bën atë se do të mbrojë kalbësirën e Soros.

Veprën e zezë të padronit të Ramës, si mund të shkojë sot te një gjykatë e sot tek një tjetër. Ndodh në republikën e atij që ka vjedhur e ka bërë çdo gjë kundër vendit të tij. Ne po bëjmë gjithçka për të kthyer votën. Besoj se nga vota Shqipëria mund të vendoset në rrugë të drejtë./m.j