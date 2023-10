Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur për mediat pas seancës së posaçme në kuadër të vizitës së Presidentit kroat, Zoran Milanoviç.

Ndërsa falënderoi presidentin kroat, Berisha u pyet nëse do të ai dhe deputetët e opozitës që e mbështesin, do të bojkotojnë Kuvendin dhe nëse do të ketë protesta.

Berisha tha se tani do të nisë beteja e vërtetë dhe se Rama do të marrë përgjigjen e merituar.

“Opozita de facto është përjashtuar nga Parlamenti si opozitë sovrane, në të cilën asaj në përputhje me Kushtetutën i takon të përmbushe detyrimet ndaj qytetarëve që kanë votuar kundër qeverisë.

Por me vendimet antikushtetuese të Ramës, i cili ka marrë përsipër për herë të parë në histori, të emërojë bashkëkryetarin që do ai opozitës… ndaj opozita do fillojë qëndresën e saj në Parlament, me të gjitha mjete e mundshme civile dhe do përshkallëzojë këtë, dhe armiqësisë së Ramës, do t’i përgjigjet në mënyrën e duhur. Tani nis beteja tamam!”, tha Berisha./m.j