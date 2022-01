Profesoreshë Zamira Çavo ka qenë e ftuar këtë të martë në emisionin “Me Xhaxhiun” në Fax News për të folur për situatën politike në vendin tonë.

Sipas Zamira Çavos, ish-Kryeministri Sali Berisha shkatërroi sistemin që duhej të ngrinte ndryshe pas vitit 90, me qëllimin e vetëm për të krijuar një mënyrë që të rrinte gjithmonë në politikë pavarësisht gabimeve.

Ndër të tjera, ajo thotë se sot jemi në këtë situatë në PD përshkak se nga njëra anë kemi Berishën me problematikat e veta, por nga ana tjetër kemi Lulzim Bashën i cili nuk e ka stofin e liderit ende.

Çavo sugjeron që PD të riformatohet dhe të ikin si Basha ashtu dhe Berisha, por ajo thekson se kjo gjë nuk do të ndodhë. Përkundrazi, situata do të përshkallëzohet, shton ajo.

Flet Zamira Çavo

Me shpirt shpresoj, uroj dhe besoj që ky akt të jetë akti i fundit i tranzicionit shqiptar. Kemi 30 vite që përsërisim të njëjtat skena. Shqiptarët kanë ardhur në një moment o do reflektojnë tani ose nuk do reflektojnë kurrë. Kjo parti Demokratike dhe partia Komuniste që u kthye në PS janë parti pa ideologji. Po të shikosh PD-në, prandaj shpresoj që shqiptarët t’i thërrasin mëndjes këtë radhë. Po marr 3 eksponentë, po marr të ndjerin Gramoz Pashko, të ndjerin Azem Hajdari, dhe Sali Berishën. Njëri vinte nga bota akademike dhe kishte atë vizionin çfarë do bëhej.

Ai tha “çeku i bardhë”, shkatërroni, digjni se bota do na ndihmojë. Filloi filozofi e shkatërrimit, sepse gjithçka ishte e komunizmit dhe jo djersa jonë. Azem Hajdari e ngriti flamurin e tij me idenë komunistët në litarë. Ishte Sali Berisha i pari, unë, të tjerët. Nuk pati ideologji. Mendoj se ai udhëheqës 30-vjeçar i PD-së Sali Berisha, në ato momente, i ndodhur përballë komuniztëve në litar dhe të shkatërrojmë gjithçka nga komunizmi, u bë ekstremi i komunizmit pa hequr dorë nga realiteti klanist komunist. Ne e kemi idenë komuniste klaniste. Ky e përforcoi.

Në 30 vite, si Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama, Fatos Nano, nuk kanë bërë gjë tjetër veçse kanë forcuar këtë ideologji klaniste-komuniste. Sali Berisha përshkak të karakterit të tij, ndoshta të fëmijërisë, ndoshta të mënyrës si ka kaluar jetën e tij, me idenë e të qenurit prezent, për të përfituar nga çdo situatë, ka bërë servilin, ka bërë të fortin dhe të dhunshmin, ka shkatërruar, e them me bindje, gjithë sistemin që duhej ngritur ndryshe. Si Hajdari, si Pashko ikën nga kjo jetë, dhe Sali Berisha kërkonte të gjente një mënyrë të qëndrojë në politikë pavarësisht se bënte gabime. Në 8 janar, Berisha zgjodhi dhunën se është e vetmja mënyrë për të tërhequr ata që ka pas vetes.

Edhe në 30 vite demokraci shqiptarët nuk mësuan ende çfarë është demokracia, sepse nuk kanë faj, sistemi ynë nuk e ka këtë ndjenjë. Kemi një Berishë nga njëra anë, por kemi dhe një Bashë nga ana tjetër që nuk ka stofin për të qenë lider partie. Demokratët kanë 3 mandate që nuk vijnë në pushtet dhe mundohen të kapen atje ku është një hallkë. Mirë do të ishte që PD të riformatohet, që të hiqen Basha dhe Berisha. Por asnjëri dhe as tjetri nuk hiqen. Situatën e pres që do të agravohet./m.j