Shqiptaro-amerikania, Evi Kokalari, një ndër personat që mbështeti Sali Berishën në fillim në luftën që nisin për të marrë drejtimin e Partisë demokratike, por sot ajo është një ndër personat më kritikues të ish-kryeministrit. E ftuar në emisionin ‘Real Story’ me gazetarin Sokol Balla, Kokalari tregon përse e mbështeti Sali Berishën.

“Motivimi ishte se sulmi ndaj tij ishte për të shkatërruar opozitën në Shqipëri. Kur kam vendosur të vi pas ftesës për Foltore, mendova që do ishte një ide e mirë për ti dhënë një dorë. Isha e pakënaqur me Lulzim Bashën. Kisha kohë që thoja para zgjedhjeve se nuk më dukej se po bën një fushatë siç duhej, kur Berisha u bë non grata mendova se ishte sulm ndaj opozitës se e shihja Berishën si një person që po ikte nga politika për shkak të moshës”, tha Kokalari.