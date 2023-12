Avokati Genc Gjokutaj ka dhënë një deklaratë të shkurtër për mediat, në lidhje me vendimin e GJKKO për pranimin e kërkesës së SPAK që për Sali Berishën të vendoset masa e sigurisë ‘arrest në shtëpi’.

Gjokutaj tha se ky vendim u mor në panik nga gjyqtarja Irena Gjoka, pasi sipas tij kjo e fundit kishte frikë nga provat që zotërojnë avokatët e Berishës ndaj saj.

Avokati theksoi se këtë vendim do e ankimojnë ndërsa nënvizoi se Berisha do të mbikëqyret nga policia, gjë të cilën Gjokutaj e konsideroi absurde.

“PërfundimishtGjykata pranoi kërkesën e SPAK. Masa e sigurisë është ‘arrest shtëpie’ dhe ndalimi i Berishës jashtë shtetit. Kërkesën e kemi depozituar dje me postë. Nuk u shpreh fare me vendim për ta pranuar apo jo. Kishte panik për përjashtimin e gjyqtares. Ky vendim shoqërohet me vendimin e ndalimit.

Pritej se kjo Gjykatë ka bërë shkelje më të mëdha. SPAK do të bëjë ekzekutimin. Vendimi ishte i thatë. Berisha ndodhet në banesë. Ne do ndjekim rrugën ligjore. Berisha do të ketë mbikëqyerje policore por nuk e di se si. Arresti i shtëpisë nuk shoqërohet me mbikëqyerje policore”-tha ai.

