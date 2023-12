Ashpërsimi i masës së sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha nga SPAK me arrest në burg apo në shtëpi, ka ngritur pikëpyetje mbi drejtimin e partisë kryesore të opozitës në Shqipëri. Analisti Neritan Sejamini deklaroi në emisionin “Të Paekspozuarit” se partinë mund ta drejtosh edhe nga ekzili, por në rast se Berisha lihet në arrest shtëpiak, PD-ja do të tkurret rreth udhëheqësit të saj, duke mos luftuar për zgjedhjet e vitit 2025.

“Nëse flasim për procedurë burokratike, partinë mund ta drejtosh kudo që të jesh, edhe nga ekzili po të duash. Por nëse flasim për atë që ka nevojë PD-ja, për vizion të ri, që të rigjenerohet, energji, të krijojë strategji drejt zgjedhjeve, kjo nuk është bërë as tani dhe do të jetë shumë më e vështirë për t’u bërë nëse Berisha do të jetë në arrest shtëpie.

Në momentin kur PD-ja identifikohet 100 për qind me z. Berisha dhe nuk ka asgjë jashtë kësaj gjëje, kjo ngjarje është problematike për PD-në, sepse ajo do të tkurret rreth udhëheqësit të saj, ndërkohë që ka dy gjëra të sigurta: në prill-maj 2025 janë zgjedhjet e përgjithshme të cilat PD-ja do të detyrohet të hyjë. Në këtë lloj kuptimi, kjo është e dëmshme, sepse partia nuk do të shikojë asgjë tjetër vetëm të luftojë për udhëheqësin e saj dhe të mos shikojë përtej kësaj gjëje. Aty nuk ka as figura të tjera që kanë peshë publike, vizion, karizëm.

Disa figura aty, edhe pse kanë qenë për një kohë të gjatë, zbehen natyrshëm. Vetë Doktori p.sh. vuan atë zbehjen që jep koha, fjalët e tua nuk janë më të freskëta, figura jote nuk është më ajo që të frymëzon”- u shpreh Sejamini.

/a.r