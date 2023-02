Në një kohë kur kryeministri Edi Rama thotë se nuk ka asnjë shans krijimi i Komisionit Hetimor, Sali Berisha e thotë me bindje se jo vetëm që do t krijohet, por do ta çojë kreun e qeverisë në burg.

“Ne do e krijojmë Komisionin dhe McGonigal është në burg, dhe Rama duhet të shkojë në burg. McGonugal është në burg, për çështjen këtu në Shqipëri. Të ndahemi për ‘u ndarë nga ky problem”, tha Berisha.

