Ish-kryeministri Sali Berisha dhe deputeti i PS-së, Eduard Shalsi janë përfshirë në replikë gjatë seancës parlamentare.

Në fund të fjalës së tij nga Kuvendi, kryeparlamentarja Lindita Nikolla i ka dhënë fjalën Eduard Shalsit. Berisha komentoi Shalsin duke i kujtuar një deklaratë të këtij të fundit që ka bërë në vitin 2013 në një studio televizive.

Shalsi është shprehur asokohe se qeveria e PS-së nuk do vidhte në mënyrë aq flagrante sa qeveria e mëparshme, por do të vidhte me lezet.

Kjo ka sjellë reagimin e Shalsit i cili në fjalën e tij, deklaroi se Berisha nuk është rritur ende, dhe nuk është ngritur as në nivelin e një lideri mediokër.

Nikolla: Mbaroi koha për ju zoti Berisha, fjalën e ka deputeti Eduard Shalsi.

Berisha: Shalsi? Vjedhja me lezet

Shalsi: Do doja ta shmangia të flisja pas Sali Berishës, por është është e pashmangshme. Nuk është thjesht plakur, por mesa duket nuk është rritur dhe nuk është ngritur në nivelin e një lideri mediokër. Në atë moshë, zakonisht paqja reflektimi, përgjegjshmria ngrihet në një nivel tjetër. Por kur e kam parë se si është sjellë me disa prej jush, është dramatike dhe një leksion i madh për ne se si nuk do të donim të plakeshim. Në një model që na turpëron të gjithëve në fakt. E nisi si pishtar I demokracisë ndërkohë që përfundoi non-grata .Nëse ka një moment që ju takon ju, ka të bëjë me faktin se modeli se si asnjë prej jush nuk duhet të jetë.

g.kosovari