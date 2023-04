Berisha e cilësoi Kavajën si “Meka e demokracisë”, ndërsa Gjekmarkaj me tone ironizuese shprehet se Meka është e shquar për çështje besimi, por me demokracinë ‘nuk i ka dhe aq mirë punët’.

REAGIMI:

Dëgjova sot Doktorin që duke lëvduar me të drejtë cilësitë e Kavajës e quajti atë “Meka e demokracisë”. Me sa di unë demokracia lindi per herë të parë në Athine e mund të thuhej “Kavaja Athina e Demokracisë” se Meka është e shquar për çështje besimi po me demokracinë sikur si ka patur e si ka punët edhe aq mirë!