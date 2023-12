Kreu i Nismës Thurje Endri Shabani ka komentuar kërkesën e masës së sigurisë ‘arrest shtëpie’ për Sali Berishën.

Në një intervistë për Euronews Albania, ai theksoi se në këtë rast Berisha duhet të ishte në burg dhe të mos takohej as me familjarët duke theksuar se Gjykata është treguar shumë tolerant ndaj tij.

“Kodi i procedurës penale përcakton se kush është mënyra e ekzekutimit të kësaj mase sigurie. Në këtë rast Berisha duhet të ishte në burg, ku nuk do kishte as akses në telefon as akses te familjarët, por do kishte mundësi vetëm të dilte për ajrosje. Gjykata Prokuroria janë treguar goxha tolerantë me Berishën, që ai të tregoj në shtëpi. Ka goxha shtëpi të madhe. Është treguar goxha tolerant me Berishën, krahasuar me personazhet e tjerë politik, që sot janë në burg. Ishte një zgjidhje me koherencë të plotë të Berishës, nuk do përfundonte në masë me arrest në shtëpi nëse do ishte paraqitur më Gjykate”-tha ai.

/f.s