25 vite nga vrasja e Azem Hajdarit, avokati i Izet Haxhisë foli në ‘Repolitix’ në Report Tv për këtë ngjarje që sot e kësaj dite vijon të jetë e mbushur me mister. Avokati Idajet Beqiri rrëfeu një moment të takimit mes Azem Hajdarit dhe Muharrem Haklajt, të atit të Shkëlqim Hakaljt që u vra më 5 janar 1998. Idajet Beqiri thotë se Zaem Hajdari kishte pritur në takim Muharrem Haklajn dhe i ka thënë se urdhri për të vrarë djalin e tij ishte dhënë aso kohe nga Sali Berisha, madje mund do i vinte në dispozicion edhe kasetën e ku dëgjoj Berisha që ka dhënë urdhrin për vrasjen.

“Janë 25 vjet dhe shqiptarët ende janë në dilemë si ka ndodhur ngjarja. Si ka ndodhur realisht ngjarja, motivi dhe kush janë elementët. Pse ndodhi kjo vrasje. Ende diskutojmë. Njëri është varianti politik. Cila është ngjarja reale. Këtë të vërtetë e di e shoqja Azem Hajdarit se është gjyqtare dhe e ka lexuar dosjen. Fatmir Haklaj, Elez Haklaj, Jaho Muolosmani kanë ardhur në Tiranë për dy çështje. E para ishte që Fatmir Haklaj duhej të kthehej në punë, ishte pushuar dhe nuk ishte më në policinë e shtetit dhe Elez Haklaj ishte mik i ngushtë i Arben Imamit. Duke qenë mik i ngushtë, do vinte në Tiranë për të bërë këtë ndërhyrje, Imami do ndërhynte për ta marrë në punë, se ishte ministër i Brendshëm. Arseja dy ishte se 10 ditë para kishte qenë te Azem Hajdari. Vetë Azemi kishte marrë në takim Muharrem Haklajn. Ata kishin dyshime se Azemi ishte përfshirë në vrasjen e Shkëlqim Haklajt. Azemi u kishte dërguar fjalë hajde ta sqarojmë këtë. Kur ka ardhur Muharrem Haklaj në zyrën e Azemit, Azemi ka bërë zakonin siç duhet edhe nga pikëpamja fetare është betuar që s’ka gisht. Madje i ka thënë unë e di se ca karakteri keni, po ta them shqip e keni nga kjo zyra këtu. Ka drejtu gisht nga Saliu dhe unë u vë në dispozicion nja kasetë ku është dhënë urdhri për të vrarë Shkëlqimin. Kasetën e ka Lumneshi. Atë natë kanë kërkuar shoferin e Arben imamit. Atje janë takuar, shoferi e ka vënë në dijeni Imamin edhe për ardhjen”, tha Idajet Beqiri në Repolitix.