Gjatë një konference për mediat, ish-Kryeministri i vendit Sali Berisha është shprehur se deputeti i PD-së, Lulzim Basha dhe ish-deputeti Aqif Rakipi të cilit SHBA i ka vendosur së fundmi sanksione kanë drekuar dhe darkuar së bashku.

Kjo sipas Berishës, ka qenë me qëllim që Basha ta angazhonte në koalicion me PD-në.

Sali Berisha: Biseda periodike është kjo, por unë kam shprehur qartë dhe hapur mendimin tim para gazetarëve, por ndoshta nuk keni qenë ju aty.

Pyetje: A jeni dakord me pretendimet e tij se ai ka blerë votat në bashkëpunim me krimin?

Sali Berisha: Jam, kam qenë dhe do të mbetem gjithënjë për çdo lloj sanksioni që mbështetet në fakte, dokumenta dhe prova, kjo nuk ka dyshim ,këtu nuk kam asnjë hezitim ndaj cilitdo. Tani, rasti konkret, nuk jam futur shumë në hollësi sepse po të futesha, më dilte një seri drekash dhe darkash me Qifen, apo përpjekjet e tij për ta angazhuar në koalicion me Partinë Demokratike. Unë e kam takuar njëherë në jetën time dhe në mënyrë absolute çdo akti shit-blerje votash, por meqënëse insistuat në këtë se pse unë mbështes çdo argument në mbështetje me fakte, argumente dhe prova dhe sigurisht nuk mund të mbështes asnjë që nuk mbështetet në fakte dhe prova. Unë dënoj çdo akt shitje dhe blerje votash. Po të flisja më dilnin seriali i drekave me të. Nuk kam dashur që të ndërhyj në çështje gjysmë private, nuk e kam parë të arsyeshme që të ndërhyj.

