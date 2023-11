Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi ka reaguar në lidhje me vendimet e dhënë sot nga SPAK për Ilir Beqajn, ish-ministër i Shëndetësisë.

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, Klosi u shpreh se Partia Socialiste nuk bëhet mburojë e askujt, por u shpreh se beson tek kolegu Beqaj, i cili në një reagim tha se figura e tij është e pastër.

“Do doja shumë që ta pranoja atë që tha Beqaj, që i ndërgjegjshëm për situatën me drejtësinë ai jep dorëheqjen nga posti

Ai është i qetë që ky proces nuk do ta dëmtojë atë personalisht, por do ta zbardhë figurën e tij.

Mendoj që ajo çfarë kemi bërë për shëndetësinë është një gjë shumë e madhe, kemi sjellë një standard tjetër në spitali

Nëse procesi ka problematike kjo po hetohet dhe ne e kemi thënë që PS nuk bëhet mbrojë dhe nuk kundërshtojmë vendimet e drejtësisë së re.

Unë prirem të mendoj se gjërat do të shkojnë në rrugë të drejtë dhe do të kemi një përgjigje të saktë. I besoj asaj që thotë Beqaj që në fund figura e tij do të dalë e pastër

SPAK bën detyrën. Ne nuk është se kemi anatemuar procesin”, tha Blendi Klosi, i cili “theksoi se nga sot Ilir Beqaj ka dhënë dorëheqjen nga funksionet publike”./m.j