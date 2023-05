“Nënshkrimi në emër të Luan Veliqotit, objekt ekspertimi u ekzaminua me mjete tekniko – shkencore, ku u nxorrën karakteristikat e përgjithshme dhe të veçanta shkrimore të cilart u krahasuan me karakteristikat shkrimore të nxjerra nga nënshkrimet modele krahasimi po në emër Luan Veliqoti nga ekzaminimet krahasuese të kryera karakteristikave shkrimore, u arrit në konkluzionin se Nënshkrimi i Prof. As. Dr. Luan Veliqotit, plotësuar poshtë rubrikës -DREJTOR në dokumentin LISTE – NOTASH, më datë 25.07.1999, emër Arjan Xhevit Hoxha, të Akademisë Rendit Publik objekt ekspertimi, nuk është shkruar nga Luan Veliqoti”, thuhet në përgjigjen e kryekomisar Dritan Zotos drejtuar drejtorit të Përgjthshëm të Policisë së Shtetit aso kohe, Artan Didi.