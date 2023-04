Kandidati për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko është duke zhvilluar një takim me demokratët e dëgës nr.7. Ai gjatë fjalës së tij sulmoi Sali Berishën duke hedhur edhe akuza. Bejko ngriti pyetjen se me çfarë parash Berisha mban takime, duke thënë se deri më tani ai ka zhvilluar rreth 13 takime që do të thotë te 60 mijë euro.

“Nga kush mbështet nga paratë e oligarkëve. Një takim që zhvillon sot Sali Berisha, një takim i kushton 5 mijë euro. Ka zhvilluar deri tani 13 takime për prezantime, ka shpenzuar rreth 60 mijë euro. Ndërkohë që ka një vitë e gjysëm që vjen vërdall, me cfarë parash i zhvillon këto aktivitete, me çfarë i paguan mediat.

Këto para janë para që i ka vjedhur ke shqiptarët, para të vjedhura nga taksapaguesit shqiptarë. Ose paratë e krimit të organizuar ose të oligarkëve. Për të tre këto është akuzuar, për këto të tre është shpallur dhe non grata. Britanikët e akuzuan si bashkëpuntorë me krimin e organizuar, amerikanët si një person që minon demokracinë, shqiptarët e kanë refuzuar për lider dhe sot janë 70% e shqiptarëve që nuk e duan.

Të vetmit që i shkojnë nga mbrapa janë militatët që i gënjeu se për 6 muaj do hedh Ramën nga pushteti. I fton demokratët dhe u thotë votoni listën e Ilir Metës, ata që ju hoqën ju nga puna dhe shkatërruan jetën e demokratëve”, tha Bejko./m.j