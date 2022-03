BE-ja i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga retorika nxitëse dhe të respektojnë marrëveshjen e Brukselit për drejtësinë dhe procedurat disiplinore në sistemin e drejtësisë së Kosovës.

Thirrja vjen pas pezullimit të gjyqtares Ljiljana Stefanoviq, kryetares serbe të Gjykatës Themelore të Mitrovicës në Kosovë, nga Këshilli Gjyqësor i vendit pasi ajo mori pjesë në një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë në Beograd më 22 mars, të kryesuar nga presidenti Aleksandar Vuçiç.

Zëdhënësi i lartë i BE-së, Peter Stano, u tha gazetarëve në Bruksel se marrëveshja e vitit 2017 ka mundësuar integrimin e komunitetit serb të Kosovës në sistemin gjyqësor dhe duhet të respektohet, ndërsa duhet të respektohen edhe procedurat disiplinore, raporton RFE .

“BE beson se autoritetet kompetente do të ndjekin procesin dhe procedurën e duhur në lidhje me shqyrtimin e një rasti të tillë disiplinor. Në të njëjtën kohë presim që stafi i sistemit juridik të Kosovës të veprojë në përputhje me ligjet dhe rregullat e Kosovës”, tha Stano.

“BE pret që autoritetet kompetente të Kosovës, por edhe të Serbisë, të respektojnë të gjitha pjesët e kësaj marrëveshjeje”, shtoi ai.

Presidenti serb akuzoi kryeministrin e Kosovës se i ka bërë presion Këshillit Gjyqësor që ta pezullojë gjyqtaren serbe.

