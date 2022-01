Ish-kryeministri Sali Berisha, në një prononcim për mediat nga selia blu, ka thënë se protesta e 8 janarit do të jetë paqësore dhe do të përdorën të gjitha mjetet teknike për të hyrë në godinë.

Ai tha se nesër do e nxjerrin liderin aktual të PD, Lulzim Basha nga selia e partisë.

Përplasje fizike?

Berisha: Se ku do të jetë peng Basha më 8 janar është punë e tij. Një gjë është e sigurt, ne nuk futemi në ndërtesë për të dhunuar asnjë njeri, përveçse paralajmëroj mercenarët që është mirë të dalin nga ndërtesa.

Në çfarë ore nis protesta dhe kur do të përfundojë?

Berisha: Protesta nis nesër në orën 12:00, realizon qëllimet dhe ky revolucion paqësor nuk ndalet.

Por nëse nuk arrini ta nxjerrin zotin Basha ka do të thotë që keni dështuar?

Berisha: Kush tha? Atë se thotë as ai vetë, ai e di që do të nxirret nesër. Ndaj bunkerit përdoren mjete teknike paqësore. Nuk do e gjuaj kush me mjete luftarake. Midis nesh nuk ka e nuk do të ketë kurrë njerëz të armatosur.

Nëse Basha refuzon të dalë nga zyra si do e nxirrni?

Berisha: Me pekule, me pekule do e nxjerrim. Ju falenderoj për punën e shkëlqyer që keni bërë. Ka qenë rast unik për mediat, për të transmetuar skena turpi të imagjinuara.

g.kosovari