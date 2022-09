Financimi i Partisë Demokratike në vitin 2017 nga Rusia, ka ngritur mjaft debate dhe pikëpyetje në vend.

Analisti Skënder Minxhozi deklaroi në Top Story se Basha në vitin e fundit ishte politikani më I përkrahur nga SHBA-ja dhe tani ai e shef veten të goditur po nga amerikanët.

Minxhozi theksoi se në këtë histori të rrezikshme për ne si shqiptarë, se a ka parti që kanë përfituar financime ruse.

Skendër Minxhozi: Unë mendoj se kjo është temë shumë tërheqëse e bën zhurmë, por Lulzim Basha në vitin e fundit ishte politikani më I përkrahur nga SHBA-ja dhe tani ai e shef veten të goditur po nga amerikanët. Pra amerikanët kanë një marrëdhënie shumë pragmatiste me emrat me liderat e me qeveritë. Në këtë histori e rrezikshme për ne si shqiptarë, se a ka parti që kanë përfituar financime ruse. Sa ngjan pozita e Berishës me të të Bashës me amerikanët. Janë shumë të ngjashme sa i përket raportit, janë dy të vërteta të pavërtetuara në rrugë ligjore. Berisha për korrupsion ndërsa për Bashën financimi nga Rusia. Raporti I Berishës dhe Bashës me amerikan është shumë I ngjashëm në këtë moment. Pozita e tyre me amerikanët është e vështirë dhe shumë më e rëndë se një vendim gjyqësor, I cili e atakon në rrugë procedurale.

g.kosovari