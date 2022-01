Në prag të shpalljes së dekretit nga presidenti Ilir Meta për zgjedhjet e pjesshme lokale për gjashtë bashkitë që mbetën pa kryetar, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vlerëson se mazhonaca është shumë më tepër e favorshme për t’i fituar, duke marrë parasysh edhe situatën në të cilën ndodhet opozita.

Në një lidhje direkte në edicionin qendror të lajmeve në “Vizion Plus”, Kume u pyet se çfarë shansesh ka grupi i “Foltores”, krijuar nga Sali Berisha, që të paraqesë në garë kandidatë në emër të Partisë Demokratike.

Sipas Kumes: “PD, ligjërisht shihet si një subjekt politik i regjistruar me kryetar të tij, Lulzim Bashën, është Basha ai që do të pranohet për të paraqitur kandidaturat për bashkitë që do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme. Grupimi tjetër, i Berishës, nuk ka cilësinë e subjektit, por mund të futet në garën elektorale me kandidatë të pavarur, të regjistruar si të tillë, duke plotësuar të gjitha kushtet… Për mua, problemi më i madh nuk është se kush do të fitojë bashkinë, sepse me këtë shpërndarje të forcave politike, shanset janë shumë të pakta për të fituar pjesa e subjekteve politike që janë në opozitë, shanset më të mëdha i ka mazhoranca. Mazhonaca është shumë më tepër e favorshme…Ajo që për mua ka munguar në zbatim të ligjit ka qenë fakti që nuk ka funksionuar zinxhiri sipas së cilës realizohet procedura deri në shpalljen e datës për dekretimin e zgjedhjeve në bashkitë që ka vakancën për kryetar bashkie. Jemi në kushtet ku tashmë institucionet që kanë detyrimin për të njoftuar sipas zinxhirit që parashikon ligji në vakancat e bashkive përkatëse janë bërë në veprim me këkresë të Presidentit. Ky i fundit ndodhet në kushtet ku nga njoftimi i marrë, brenda 48 orëve, duhet të dekretojë ditën e zgjedhjeve në secilën nga këto bashki që nuk kanë kryetar të zgjedhur. Nuk jemi në kushtet e një boshllëku ligjor, por e zbatimit të asaj që kërkon ligji. Duhet të ishte bërë kohë përpara një gjë e tillë.”

/b.h