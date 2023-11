Mbrëmjen e djeshme në “Big Brother VIP Kosova” u organizua darka e të nominuarve gjatë të cilës të nominuarit e javës iu përgjigjën pyetjeve të shumta.

Mes të tjerash, Brikenda u pyet se cili është sekreti që ke për të ndarë me publikun?.

Ajo befasoi me përgjigjen e saj, duke thënë se disa njerëz në industrinë e muzikës janë munduar të abuzojnë seksualisht me të.

“I’a kam shpjeguar Ledit se sa e vështirë ka qenë në industrinë e muzikës, shembull që njerëzit kanë abuzuar me mua, më kanë keqpërdorur seksualisht ose ndoshta kanë tentuar me më keqpërdor. Mami im në momentin më të keq të jetës sa ka qenë në spital, më ka thënë çka do që ndodhë, ti vazhdo me muzikën edhe më ka rikthyer”-rrëfeu ajo e emocionuar.

/a.d