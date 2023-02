ë protestë prej më shumë se 4 muajsh, por banorët e Bërxullës ende nuk kanë gjetur një marrëveshje për pronat e tyre! Banorët e Bërxullës, pronat dhe banesat e të cilëve preken nga ndërtimi i aksit Thumanë-Kashar, sërish kanë protestuar ditën e sotme, pasi nuk bien dakord me çmimin që u ofrohet për të kompensuar pronën e tyre. Në shenjë proteste ato kanë bllokuar rrugën, ndërsa janë përpjekur që të largohen nga policia.

Kryeplaku i fshatit në një intervistë për Report Tv tha se ato do të mbrojnë tokat e tyre se nuk do të lejojnë firmën kontraktore që të futet në tokat e tyre.

‘S’do ta kenë shansin që ri afrohen fshatit. Pasi ne nuk tërhiqemi. Prona është e shenjtë. Po më vijnë duke na grabitur. Ku do të shkojmë. Ne po dalim që të mbrojmë pronat tona. Ne nuk jemi dakord me çmimin që na ofrohet. Preken 40 ha tokë. Këto ti thirrin mendjes. Me ne nuk ka marrëveshje. Këto banorë kanë 5 muaj që po flenë me stres. Janë bërë të gjithë për psikologë. Nuk kryejmë dot asnjë lloj aktiviteti.’’- u shpreh ai.

/a.r